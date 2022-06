Doctor Who, un altro amato personaggio sarà di ritorno per il 60esimo anniversario?

Il 60esimo anniversario di Doctor Who vedrà tornare David Tennant e Catherine Tate, avrà Neil Patrick Harris come villain e Yasmin Finney nei panni di una certa Rose... Ma adesso sembra che i fan siano convinti del ritorno di un altro storico personaggio della serie targata BBC.

C'è grande fermento nel fandom di Doctor Who per quello che sarà il 60esimo anniversario dello show, ma in generale anche per la prossima stagione della serie BBC e per il nuovo Dottore, Ncuti Gatwa.

Potete dunque capire quanto entusiasti possano essere gli Whovian di questi tempi... Tuttavia, adesso i più attenti sembrerebbero aver scoperto un potenziale indizio sul ritorno di un altro amato personaggio del franchise.

La creatrice del podcast spin-off dello show, Doctor Who: Redacted ha infatti rilasciato delle interessanti dichiarazioni di recente, come ad esempio il fatto che inizialmente Donna (Catherine Tate) sarebbe dovuta apparire nel settimo episodio dell'audio drama, ma la produzione vietò assolutamente la cosa "per ovvie ragioni, ora" (ovvero perché il personaggio sarebbe stato parte del 60esimo anniversario).

Basandosi in parte su questa informazione, i fan sono adesso convinti che anche il companion robotico K-9 potrebbe avere un simile destino. Il cagnolino fatto di metallo e bottoni colorati non è potuto apparire nel podcast, per cui si è dovuti ingegnare per trovargli un sostituto, la new entry Floater: "Alla fine sono stata contenta che non ci abbiano permesso di usare K-9, perché adoro Floater!" avrebbe commentato Dawson.

Ma perché non è stato possibile avere K-9 nel podcast di Doctor Who? Forse perché sarà presto di ritorno sul piccolo schermo? Staremo a vedere.