Doctor Who, annullata la reunion di Torchwood con David Tennant e John Barrowman

A breve avremmo dovuto avere una piccola reunion di Doctor Who e Torchwood grazie all'audio drama di Big Finish Torchwood: Absent Friends, al quale avrebbero preso parte anche David Tennant, John Barrowman e Gareth David-Lloyd. Questa, tuttavia, è stata cancellata.

Il Decimo Dottore David Tennant e i membri del Torchwood il Capitano Jack Harkness a.k.a. John Barrowman e Ianto Jones ovvero Gareth David-Lloyd si sarebbero presto dovuti riunire in occasione dell'audio drama di Big Finish Productions intitolato Torchwood: Absent Friends.

Tuttavia, a causa delle vicende recentemente (ri)portate all'attenzione del web che hanno visti protagonisti John Barrowman e Noel Clarke, pare che lo studio abbia deciso di rimuovere dal calendario l'evento e che non abbia piani per pubblicarlo in questo momento.

Mentre Clarke, che in Doctor Who prestava il volto a Mickey, l'amico di RoseTyler, è accusato di cattiva condotta sessuale sul posto di lavoro, il comportamento di Barrowman sui set di entrambi gli show era qualcosa di già noto e assodato da tempo, e visto principalmente come innocuo, seppur inappropriato e di cattivo gusto.

Gareth David-Lloyd, l'interprete di Ianto, ha dichiarato in merito ai microfoni di Metro: "Per quanto riguarda la mia esperienza personale, il comportamento di John sul set è sempre stato atto a intrattenere, far ridere le persone e tenere alto lo spirito in quelle che erano a volte lunghe giornate lavorative. È possibile che essendo tutti molto amici nel cast, le linee tra comportamenti professionali e personali forse erano un po' sfocate. Io stesso avevo troppa poca esperienza per rendermene conto, ma vi dico che si rideva sempre sul set. Il John che conosco io non si sarebbe mai comportato in un modo che potesse avere degli effetti negativi su qualcuno di noi. Da quel che ne so io, non è nella sua natura. Era un vortice di energia positiva, sempre molto generoso, gentile e incredibilmente di sostegno al prossimo per un attore principale di uno show di successo".