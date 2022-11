Doctor Who: annunciata ufficialmente la compagna del nuovo Dottore di Ncuti Gatwa!

Dopo l'addio del tredicesimo dottore di Jodie Whittaker, sarà la star di Sex Education Ncuti Gatwa a vestire i panni dell'iconico ruolo nella prossima stagione di Doctor Who. Ma il passaggio del testimone non sarà immediato.

Infatti, l'amatissimo David Tennant è apparso nella cabina come Quattordicesimo Dottore, per riprendere la parte che è stata sua dal 2005 al 2010 nel prossimo speciale per il 60° anniversario di Doctor Who, cha sarà suddiviso in tre lunghi episodi.

Durante questo evento farà inoltre la sua comparsa il personaggio di Millie Gibson, che interpreterà la nuova compagna del Quindicesimo Dottore durante la stagione 14 di Doctor Who e farà il suo debutto come Ruby Sunday in uno degli episodi speciale che verranno rilasciati durante le festività natalizie del 2023. Il casting di Gibson è stato rivelato per la prima volta durante l'evento Telethon in diretta della BBC Children in Need, prima che il sito ufficiale di Doctor Who rilasciasse una dichiarazione dopo la trasmissione in diretta.

"Pur essendo ancora totalmente incredula, sono oltremodo onorata di essere stata scelta come compagna del Dottore. È un sogno che si avvera, e farò di tutto per provare a ricoprire il ruolo al meglio. E quale modo migliore per farlo se non al fianco del favoloso Ncuti Gatwa, non vedo l'ora di iniziare", le parole dell'attrice.