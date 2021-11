Doctor Who, arriva la conferma: ecco quando vedremo l'ultimo episodio con Jodie Whittaker

Che il percorso di Jodie Whittaker nel ruolo di Doctor Who fosse giunto alla conclusione era cosa nota ormai da tempo, nonostante l'attrice non abbia mai fatto mistero di quanto fosse difficile per lei mettere un punto e dedicarsi a nuovi progetti. Ora sappiamo anche quando la vedremo per l'ultima volta nei panni del Dottore.

L'ultimo episodio di Doctor Who con Jodie Whittaker andrà in onda tra poco meno di un anno, nell'autunno del 2022, come parte delle celebrazioni per il centenario della BBC.

L'attrice di Broadchurch, prima donna protagonista dell'iconica serie, ha debuttato in Doctor Who nel 2017. Insieme a lei, lascerà anche lo showrunner Chris Chibnall. Per il ruolo del nuovo Dottore, naturalmente, sono già partite le indiscrezioni e le speculazioni di fan e addetti ai lavori. Nelle ultime settimane c'è stata la candidatura di Benedict Wong, anche se per un film, mentre si continua a parlare anche del ritorno di Matt Smith, visto più recentemente anche in The Crown.

In calce alla notizia possiamo leggere il post dell'account ufficiale della serie, che conferma le tempistiche dell'uscita di scena del Tredicesimo Dottore. La BBC, British Broadcasting Company, è stata fondata nel 1922, e il prossimo anno sarà interamente dedicato ai festeggiamenti per il suo primo secolo di vita.