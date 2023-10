Doctor Who arriva su Disney+ Italia! Il trailer ufficiale svela la data d'uscita

Circa un anno esatto fa, come vi avevamo riportato, Disney+ annunciò l'acquisizione di Doctor Who, mitica serie tv di fantascienza della BBC, e adesso finalmente è arrivato il momento di dare seguito a quella promessa.

In queste ore, infatti, sono stati svelati il trailer e le date di debutto dei tre nuovi speciali per il 60° anniversario della serie, che arriveranno su Disney+ in tutto il mondo, ad eccezione del Regno Unito e dell’Irlanda, dove invece andranno in onda sulla BBC. I tre speciali, intitolati "The Star Beast" (25 novembre), "Wild Blue Yonder" (2 dicembre) e "The Giggle" (9 dicembre), riuniranno il Quattordicesimo Dottore (David Tennant) e Donna Temple-Noble (Catherine Tate) che si troveranno faccia a faccia con il loro cattivo più terrificante: il Giocattolaio (interpretato da Neil Patrick Harris al suo debutto in Doctor Who).

Doctor Who è prodotto da Bad Wolf e BBC Studios. La serie torna sotto la visione creativa del nuovo showrunner Russell T. Davies, che è anche sceneggiatore e produttore esecutivo. Altri produttori esecutivi sono Phil Collinson, Joel Collins, Julie Gardner e Jane Tranter. Gli speciali del 60° anniversario sono scritti da Russell T. Davies e diretti rispettivamente da Rachel Talalay, Tom Kingsley e Chanya Button, con Ncuti Gatwa che prenderà il controllo del TARDIS come Quindicesimo Dottore durante il periodo delle feste.



La nuova stagione di Doctor Who arriverà nel 2024 in streaming su Disney+ a livello globale e sulla BBC nel Regno Unito e in Irlanda. Per altri contenuti scoprite a che punto è la stagione 15 di Doctor Who.