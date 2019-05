Doctor who: in arrivo due episodi inediti in versione audio

Nightmare Country e Ultimate Evil sono due storie di Doctor who che a loro tempo non hanno superato la fase di pre-produzione. Anche se non sono mai più state realizzate sullo schermo, adesso questi racconti avranno vita in formato audio.

Doctor Who (di cui su Everyeye.it trovata la recensione dell'ultima stagione) torna prima del previsto con due storie che erano state pensate e scritte anni prima, ma che per varie ragione non si erano poi trasformate in un prodotto televisivo. Dopo varie peripezie i due racconti saranno disponibili come prodotti audio da poter ascoltare.

La prima è Nightmare Country, che racconta del risveglio del Dottore in seguito alla perdita di memoria, e dunque senza sapere chi è e perché si trova in un luogo macabro che ha l'aspetto di un pianeta morto, costituito da reliquie. Nonostante l'opera sia stata rifiutata a causa degli eccessi costi di produzione, l'autore Stephen Gallagher non si è dato perso e ha conservato quella storia che adesso prenderà vita, anche se non sullo schermo.

La stessa sorte è toccata al racconto scritto da Wally K. Daly dal titolo Ultimate Evil, risalente addirittura al 1984 e mai realizzato a causa della successiva eliminazione di Doctor Who dal palinsesto televisivo. Anche in questo caso lo scrittore non ha abbandonato le speranze, trasformando quella storia in un romanzo, che adesso avrà anche una voce. In questo caso il racconto è incentrato sulle vacanze sfumate del Dottore e della compagna Peri, a causa dell'incontro con un personaggio di nome Mordant, deciso a scatenare una guerra.

Per quanto riguarda invece la serie tv non resta che aspettare la dodicesima stagione, di cui alcune foto mostrano l'inizio delle riprese.