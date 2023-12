Doctor Who, l'arrivo di Ncuti Gatwa sarà una 'reinvenzione totale' della serie

Come noto, al termine degli speciali per il 60° anniversario, sarà la volta dell'esordio in Doctor Who di Ncuti Gatwa nei panni del 15esimo Dottore che avverrà nello special natalizio. La serie ha da poco visto il ritorno in qualità di showrunner di Russell T Davies, che ha anticipato anche alcuni grandi cambiamenti in arrivo con il nuovo corso.

Davies, infatti, ha dichiarato che il Dottore di Ncuti Gatwa sarà una completa reinvenzione dello show che ci catapulterà in una nuova era.

"È completamente una reinvenzione. Una reinvenzione della serie che sarà nuova ma non un reboot, è la stessa vecchia serie, tutto ricomincerà, tutto sarà visto attraverso gli occhi di Ruby Sunday ed è quella bella sensazione di 'eccoci qui, sta iniziando una nuova era'", ha svelato Davies. "Adorabile. Si addentrerà in un territorio che non abbiamo mai esplorato prima. Per molti versi sarà più... originale del secondo speciale. Non l'abbiamo mai fatto prima".

Doctor Who: The Church on Ruby Road è lo special natalizio della serie che introdurrà per la prima volta Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore e Millie Gibson in quelli della sua compagna, Ruby. Gatwa è noto per aver interpretato Eric Effiong in Sex Education e recentemente ha interpretato uno dei Ken in Barbie di Greta Gerwig.

Inizialmente, più di due anni fa, era stato riportato che Gatwa avrebbe interpretato il Quattordicesimo Dottore, succedendo a Jodie Whittaker, e che il Tredicesimo Dottore della Whittaker si sarebbe rigenerato in una nuova incarnazione interpretata da Gatwa. Tuttavia, le notizie successive avrebbero confermato che il Dottore di David Tennant, beniamino dei fan, sarebbe tornato per interpretare il Quattordicesimo Dottore e che anche Donna Noble, compagna del Decimo Dottore, sarebbe tornata. Gatwa dunque succederà a Tennant nei panni del Quindicesimo Dottore.

Li abbiamo visti tornare nel primo dei tre episodi speciali per il 60° anniversario di Doctor Who e saranno protagonisti anche dei due successivi (il secondo debutterà domani su Disney+).

"Lasciatemelo dire, sono abituato a stare seduto in stanze a veder recitare le persone, ma sono rimasto assolutamente sbalordito", ha raccontato Davies a proposito dell'audizione di Gatwa. "Ero letteralmente estasiato. Phil [Collinson, produttore] era nella stanza, Andy Pryor [direttore del casting] era nella stanza, e io leggevo le battute pensando 'Spero che lo capiscano. Spero che la telecamera lo catturi. Spero che si rendano conto di quello che sta succedendo. Spero che riescano a vedere quello che sta succedendo nei suoi occhi e quello che sta emanando, perché questa è magia'".