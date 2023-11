Doctor Who, aspettatevi un cambiamento molto frustrante nella nuova serie Disney+

L'amatissima serie Doctor Who, che quest'anno celebra i suoi 60 anni, tornerà presto sotto la guida dello showrunner Russell T Davies, che ha guidato la serie dal revival del 2005 fino alla partenza di David Tennant nel 2010. Davies ha annunciato un cambiamento per i prossimi episodi della serie che forse non farà contenti tutti i fan dello show.

Nel corso di un'intervista per l'ultimo numero di SFX Magazine, Davies ha affrontato il tema del passaggio della longeva serie a soli nove episodi all'anno, confermato prima del suo arrivo su Disney+ con i prossimi episodi. A partire dal 2024, con Ncuti Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore, la nuova stazione di Doctor Who sarà composta da nove nuovi episodi, con la stagione di otto episodi e uno speciale delle feste.

Davis ha spiegato che la riduzione del numero di episodi nel corso degli anni è stata dovuta, in parte, al fatto che la produzione è diventata sempre più "costosa":

"Gli episodi sono diminuiti nel corso degli anni, in parte perché è diventato molto più costoso. Non credo che potremmo produrre più episodi all'anno di così". L'autore ha aggiunto che, in futuro, gli spin-off del Whoniverse "permetteranno di realizzare più episodi all'anno", ma ci sono ostacoli per arrivare a questo punto, poiché al momento "gli studios sono saturi" di produzioni di Doctor Who:

"Ma allo stesso modo, penso che gli spin-off permetteranno di avere più episodi all'anno, ma è ancora presto. Dobbiamo capire come e quando produrre, inoltre i nostri studi sono saturi, li abbiamo riempiti con 'Doctor Who'". Nel frattempo, scoprite la data d'uscita degli speciali con David Tennant, tornato nella serie come 14esimo Dottore.

Davis ha continuato a spiegare che oltre al TARDIS ci sono alcuni "set permanenti" che vengono regolarmente rivisitati e che occupano una notevole quantità di spazio all'interno dello studio: "Alcuni dei nostri set sono permanenti, non solo il TARDIS. Ci sono alcuni set in cui continueremo a tornare, cosa che adoro. Quindi cercheremo di capire come realizzarli, cosa che stiamo facendo. Stanno arrivando".

Non rimane che sintonizzarsi su Disney+ a fine mese per assistere al primo dei tre episodi speciali per il 60esimo anniversario di Doctor Who!