Doctor Who, il primo assaggio del ritorno di Christopher Eccleston nello speciale audio

Vi avevamo preannunciato qualche mese fa l'arrivo di uno speciale cofanetto audio di Doctor Who con il ritorno, anche se solo in voce, di Christopher Eccleston dopo quindici anni, nel ruolo del Nono Dottore. Big Finish Production ha pubblicato un estratto da Sphere of Freedom, il primo capitolo del progetto.

La clip si può ascoltare anche nel post in calce alla notizie, e racconta l'incontro tra un passante e il Doctor Who, che si incammina verso il Waterloo Bridge per poi entrare nel TARDIS.

La serie prima serie di Doctor Who - The Ninth Doctor Adventures, intitolata Ravagers, sarà pubblicata questo mese, e comprende tre storie scritte dal direttore creativo di Big Finish, Nicholas Briggs. Fanno parte del cast vocale, tra gli altri, anche Camilla Beeput, Jayne McKenna, Jamie Parker, Dan Starkey, Ben Lee e Clare Corbett.

Questa sarà con ogni probabilità l'unica forma in cui Christopher Eccleston tornerà nel franchise. Qualche tempo fa, a una domanda sul suo ritorno in Doctor Who anche in tv, l'attore aveva risposto che sarebbe accaduto "quando l'inferno si sarà congelato". Tuttavia, parlando del progetto audio, Eccleston aveva mostrato più entusiasmo: "Dopo 15 anni sarà emozionante rivisitare il mondo del Nono Dottore, riportando in vita un personaggio che amo interpretare."

Nel futuro del franchise, invece, Mandip Gill vede una donna di colore nel ruolo di Doctor Who.