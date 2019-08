Doctor Who, tutti gli attori che hanno parlato di un (eventuale) ritorno

La porte del Tardis non sono mai chiuse del tutto per gli ex protagonisti di Doctor Who. Dal momento che i fan della serie sono sempre aperti al ritorno di facce conosciute, sono molti gli attori che nel tempo si sono sentiti rivolgere questa domanda.

Una serie come Doctor Who, d'altra parte, che si muove liberamente nel tempo e nello spazio, ben si presta a ritorni anche inattesi. Ecco quindi una carrellata delle risposte che alcuni attori hanno dato all'inevitabile domanda.

David Tennant

Questo Natale saranno passati dieci anni da The End of Time, con cui l'attore, spaventato dalla fama, ha passato il testimone a Matt Smith. Tennant è poi tornato nel 2013 per l'episodio del 50° anniversario, diventando uno dei pochi Time Lord a riprendere il ruolo. Lo rifarebbe? "Sarebbe divertente. Jodie Whittaker, Peter Capaldi e Matt Smith sono tutti amici, sarebbe bello essere sul set tutti insieme. Tra qualche anno ci sarà il sessantesimo anniversario e se ne parlerà di sicuro, ma non spetterà a me decidere."

John Barrowman

Il Capitano Jack ha fatto la sua ultima comparsa nel 2011 nello spin-off Torchwood: Miracle day. Per una serie non sembra molto ottimista, ma non esclude un film. "Non ricordo che cerimonia fosse, ma stavo parlando con Russel T Davies e ci siamo detti: Non sarebbe fantastico poter fare un film su Torchwood o Doctor Who?"

Russel T Davies

Lo sceneggiatore e produttore, però, non sembra molto possibilista. "Sarebbe come tornare a un lavoro che ho già fatto dieci anni fa. Chi lo farebbe? Perché guardare indietro? Il futuro è d'oro."

Freema Agyeman

L'attrice che ha interpretato Martha Jones fino al 2009 è piuttosto sibillina. "Mi è stato chiesto un paio di volte, ma per quanto riguarda i tempi non ha funzionato - penso che potrebbe succedere qualcosa presto, ma non posso dire cosa."

Pearl Mackie

La sua Bill Potts ha avuto un grosso impatto sui fan di Doctor Who nella sua finora unica stagione (2017). Per l'attrice, però, è presto per riparlarne. "Penso di aver bisogno di più tempo a dire il vero. Mi sento ancora troppo vicina a Bill, dovrei sentirne la mancanza prima di interpretarla di nuovo."

Michelle Gomez

A differenza di Mackie, si dichiara prontissima. "Oddio, sì, certo che lo rifarei. Non so se succedrà, ma sono completamente aperta all'idea di interpretare ancora Missy."

Alex Kingston

"Adoro il personaggio di River Song e penso che ci siano ancora meravigliose opportunità potenziali da esplorare. Ma non è una mia scelta che spetta a me."

Quale attore vorresti rivedere in Doctor Who? E torneranno i cybermen nella prossima stagione?