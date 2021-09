Doctor Who, l'attrice Tanya Fear dispersa da giorni: denunciata la scomparsa a Los Angeles

Mentre Jodei Whittaker saluta lo show dopo le stagioni da protagonista, i fan di Doctor Who sono in apprensione per la sorte di un'attrice. Tanya Fear, che ha partecipato nel 2018 all'episodio Arachnids in the UK, è infatti scomparsa e non si hanno sue notizie ormai da quattro giorni.

Su Twitter, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, è già nato l'account @FindTanyaFear, che in un lungo post ha scritto: "La famiglia di Tanya Fear ha chiesto al dipartimento di polizia di Los Angeles di indagare sulla scomparsa dell'attrice britannica. Tanya Fear ha lasciato il suo appartamento di Hollywood Bowl giovedì 9 settembre senza cellulare e borsa. È stata denunciata come scomparsa da un amico. Dopo che la famiglia di Tanya nel Regno Unito ha contattato il Ministero degli Esteri del Regno Unito, un agente di polizia locale della polizia di Los Angeles è stato inviato a visitare la casa di Tanya, ma l'attrice non era in casa. È stata vista per l'ultima volta da amici giovedì 9 settembre 2021 alle 22 ora di Los Angeles. La famiglia di Tanya ora vuole avviare la propria ricerca e richiedere i visti per viaggiare a Los Angeles."

Secondo il suo manager Alex Cole, l'ultima volta che ha visto Tanya Fear, una settimana fa, sembrava tranquilla e senza problemi e ansie particolari. Anche Shobna Gulati, amica dell'attrice, ha pubblicato un post invitando chiunque avesse notizie a farsi sentire.

Per altri approfondimenti su Doctor Who, intanto, rimandiamo alla proposta di Matt Smith per il ruolo del nuovo Dottore.