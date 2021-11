Doctor Who, BBC annuncia l'episodio speciale di Capodanno 2022

A due episodi dalla fine della tredicesima stagione di Doctor Who, che si concluderà il 5 dicembre, oggi nel Doctor Who Day la BBC ha annunciato che il Dottore tornerà con un episodio speciale che sarà trasmesso il 1° gennaio 2022.

Si tratta del primo passo verso l'addio di Jodie Whittaker a Doctor Who: allo speciale di Capodanno seguiranno altri due episodi extra che usciranno nel corso dell'anno, uno in primavera e uno in autunno, durante le celebrazioni del centenario della BBC.

Nell'episodio speciale di Capodanno sono stati annunciati come ospiti speciali Aisling Bea, Adjani Salmon e Pauline McLynn. Non vengono menzionati invece i nomi degli attuali colleghi al fianco di Whittaker, Mandip Gill e John Bishop.

Stando alle informazioni sulla trama diffuse da BBC, "il Tredicesimo Dottore e i suoi amici inizieranno il 2022 con uno spettacolare episodio pieno di azione". Aisling Bea interpreterà Sarah, la proprietaria di un servizio di deposito, che ogni anno alla vigilia di Capodanno riceve la visita dello stesso cliente, Nick (interpretato da Adjani Salmon). Ma quest'anno la vigilia di Capodanno potrebbe andare in un modo diverso...

Il 2022 sarà l'anno dell'uscita di scena di Jodie Whittaker e dello showrunner Chris Chibnall, al quale subentrerà un atteso ritorno: lo scorso settembre la BBC aveva annunciato il ritorno di Russell Davies in Doctor Who, colui che nel 2005 aveva dato vita al nuovo ciclo di Doctor Who e che sarà lo showrunner della prossima season, per celebrare i 60 anni della storica serie BBC.