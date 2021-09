Doctor Who, la BBC annuncia il ritorno dello showrunner Russell T Davies

Lo sceneggiatore britannico Russell T Davies torna sul piccolo schermo con Doctor Who per celebrare i 60 anni della serie TV prodotta dalla BBC, prendendo il posto dell'attuale showrunner Chris Chibnall che, come l'attrice Jodie Whittaker, lascerà Doctor Who nel 2022.

BBC sta già programmando i festeggiamenti dei sessant'anni dalla prima messa in onda della serie classica. E quale miglior modo di farlo se non richiamando come showrunner della nuova serie colui che è stato l'artefice del suo successo?

La serie classica di Doctor Who andò in onda sulla BBC dal 1963 fino alla chiusura nel 1989, a causa del calo di interesse negli spettatori. Fu proprio Russell T Davies nel 2005 a voler riportare la serie sul piccolo schermo, mettendo le basi per il successo globale dello show.

Se l'uscita della stagione 13 di Doctor Who è prevista entro la fine dell'anno, la BBC sta già guardando oltre, alla stagione successiva per la quale ha annunciato la co-produzione con lo studio Bad Wolf.

"Non vedo l'ora di ritornare a lavorare al mio show preferito" ha dichiarato Davies. "Ma non viaggiamo troppo veloce nel tempo, prima vorrò godermi un'intera stagione con Jodie Whittaker e l'amico Chris Chibnall. Sono ancora uno spettatore per ora".

"Siamo entusiasti del ritorno di Russell in Doctor Who, per riprendere dai successi che Jodie e Chris hanno ottenuto" ha commentato Piers Wenger, a capo della sezione Drama per la BBC. "Un grazie va a loro e al team di Cardiff per tutto il lavoro fatto per questo show. Ciao Russell, è un piacere riaverti con noi".