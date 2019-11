Doctor Who: BBC anticipa l'arrivo di un annuncio per il Doctor Who Day

L'account ufficiale di Doctor Who ha anticipato l'arrivo di importanti novità sullo show il prossimo 23 novembre, quando i fan di tutto il mondo celebreranno l'annuale Doctor Who Day (conosciuto anche come TARDIS Day)

Come potete vedere nel teaser in calce alla notizia, BBC ha in programma di festeggiare l'evento con un annuncio che molto probabilmente riguarderà il futuro della serie: non abbiamo notizie su Doctor Who dallo speciale di Capodanno 2019, e dunque potrebbe essere arrivato il momento del primo teaser e la data di uscita della dodicesima stagione.

In arrivo nel corso del 2020, i nuovi episodi dello show vedranno nuovamente Jodie Whittaker nei panni del tredicesimo Dottore dopo aver debuttato nella scorsa stagione. "Non vedo l'ora di tornare a lavoro" aveva detto l'attrice, prima donna a vestire i panni dell'iconico personaggio, in seguito al rinnovo. "È un ruolo davvero incredibile. Finora è stato un viaggio straordinario e non sono ancora pronta per un passaggio di consegne."

Tra le novità della nuova stagione potrebbe esserci il ritorno di uno storico villain: alcuni fan hanno infatti collegato delle foto dei Dalek diffuse in rete con la chiusura del ponte sospeso Clifton di Bristol per le riprese di una qualche produzione. In attesa di una conferma ufficiale, però, la loro presenza al momento rimane una semplice suggestione.

Leggete la nostra recensione di Doctor Who 11.