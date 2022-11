Doctor Who, valanga di novità: nuovo logo, immagini e sinossi del ritorno di David Tennant

Oggi, 23 Novembre 2022 è il Doctor Who Day, che celebra il 60esimo anniversario dal primissimo episodio della serie in scena dal 1963. In occasione di tale giorno, la BBC ha rivelato il Logo ufficiale, due tweet celebrativi con Doctor Who e Donna, e infine una nuova key art che annuncia il ritorno di David Tennant come quattordicesimo dottore.

Nonostante le preoccupazioni riguardo ai timori per il ritorno come Doctor Who 14, ora è ufficiale: David Tennant ritornerà come quattordicesimo dottore, e lo conferma anche la pagina twitter ufficiale della serie.

Oltre a tale annuncio, la BBC ha anche condiviso due clip (che potete trovare in calce) che mostrano Doctor Who (Tennant) e Donna (Catherine Tate) nella loro era. Una è un vero e proprio tributo alla loro amicizia, tant'è che la descrizione del tweet è proprio "Il potere dell'amicizia non finisce mai...". Qui vengono mostrati i due attori giovanissimi, proprio agli esordi della serie. Nella seconda clip, invece, gli attori augurano buon Doctor Who Day ai loro fan.

Oggi è il nostro giorno fortunato, perché la BBC ci regala anche una nuova key art, che mostra tutte le versioni di Doctor Who finora, compreso il 14° dottore, insieme ad un nuovissimo logo per la serie.

Con la speranza di avervi resi contenti delle news, vi ricordiamo che Doctor Who è disponibile su HBO Max, Amazon Prime Video e Pluto TV. Vi informiamo anche di uno scherzetto di Tennant al figlio Ty al Comic-on. Il figlio adottivo Ty Tennant è infatti uno dei protagonisti di House of The Dragon, serie disponibile su Sky e NowTv, ma non avrebbe avuto 'vita facile' con un padre così spiritoso!