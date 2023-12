Doctor Who, BBC ha ricevuto più di 100 lamentele per il personaggio trans

Il primo personaggio transgender in Doctor Who arrivava nel 2020, ma non è l'unico. I fan non accolgono la notizia nel migliore dei modi: oltre ai post pubblici, ai commenti e agli articoli giornalistici, la BBC ha ricevuto oltre 100 reclami riguardo l'inclusione di Yasmin Finney, definita come "inappropriata".

Da parte sua, Russel T Davies ha già manifestato tutta la sua delusione per atteggiamenti simili. "Ci sono giornali farciti di odio assoluto, veleno, distruzione e violenza, che vorrebbero vedere cose del genere spazzate via dallo schermo" ha dichiarato in un'intervista precedente. "Vergognatevi, e buona fortuna per la vostra vita solitaria".

Nata nel 2003, Yasmin Finney interpreterà Rose nell'iconica saga di fantascienza, ma viene ricordata anche per Heartstopper: si tratta di una serie TV basata sull'omonima serie di romanzi grafici e webcomic, e in cui l'attrice riveste i panni di Elle Argent, ragazza multietnica la cui transizione l'ha resa una vittima di bullismo. Finney ha capitalizzato l'attenzione grazie ai suoi video pubblicati su TikTok, in cui raccontava la propria vita da transgender e tutte le difficoltà che ha dovuto superare a causa dell'imperante razzismo. Era il maggio 2022 quando la produzione annunciò il suo ingresso nel cast di Doctor Who.

Alcune fonti suggeriscono che anche il Quattordicesimo Dottore sarà gay (o più probabilmente bisessuale). Questo fattore e tanti altri suggeriscono che l'arrivo di Ncuti Gatwa nella serie porterà a una reinvenzione totale di Doctor Who.

Quando assisteremo ai prossimi episodi? Lo speciale intitolato The Church on Ruby Road è atteso per il 25 dicembre 2023, mentre le otto puntate restanti per il 2024.