Doctor Who, Benedict Wong vuole essere il Dottore in un film

Lui ha solitamente a che fare con un altro Dottore, quello interpretato da Benedict Cumberbatch nel Marvel Cinematic Universe, ma ciò non toglie che Benedict Wong farebbe una gran figura nei panni del protagonista di Doctor Who, e non direbbe di no a un film.

Lo abbiamo rivisto recentemente al cinema in Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, e lo ritroveremo nuovamente nel sequel di Doctor Strange diretto da Sam Raimi, ma cosa ve ne parrebbe se invece Benedict Wong assumesse proprio i panni del Dottore?

Non quelli di Strange, però, ma quelli del protagonista della celebre serie targata BBC, Doctor Who.

A proporre l'idea è stato un utente Twitter che, in un post in cui taggava l'attore promuoveva il casting di un interprete orientale come nuovo volto del franchise (che ricordiamo dirà addio a Jodie Whittaker dopo la stagione 13), offriva anche un nome in particolare, quello di Wong.

"Se si trattasse di un film per un pubblico di adulti o giovani adulti lo farei #whovianmultiverse" è stata la risposta dell'attore, che ha poi ricondiviso il post.

Chissà se in futuro una cosa del genere non possa accadere davvero...

Di certo sappiamo che le riprese di Dctor Who: Flux sono terminate, e che dunque è già stata girata la scena della rigenerazione, almeno da parte di Whittaker. Chi, invece, è stato scelto come suo successore, rimarrà un'incognita fino al momento dell'annuncio, e le scommesse fino ad allora rimarranno aperte.

