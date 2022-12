Doctor Who, Billie Piper: 'Ecco l'unica condizione per la quale tornerei nella serie'

Visto che negli ultimi tempi non si fa altro che parlare di grandi ritorni in Doctor Who, è il caso del grande ritorno di David Tennant nei panni del 14esimo Dottore nei prossimi episodi speciali della serie, qualcuno ha deciso di chiedere a Billie Piper se mai avrà intenzione di accettare di tornare nei panni di Rose Tyler se le venisse chiesto.

Billie Piper è nota agli appassionati della serie britannica per il ruolo di Rose Tyler, compagna del Nono Dottore di Christopher Eccleston e del Decimo Dottore di David Tennant e, sebbene il suo ruolo sia durato solo un anno, tra il 2005 e il 2006, da allora è apparsa numerose volte nel franchise, sia in televisione che negli audio-drammi. Ma ora che le è stato chiesto se tornerebbe per una serie spin-off su Rose, la Piper ha rivelato l'unica condizione di cui avrebbe bisogno per realizzarla: dovrebbe essere girata a Londra.

Parlando con Buzzfeed, Piper ha dichiarato che il fatto di essere stata girata a Londra sarebbe l'unica condizione che la farebbe tornare per un eventuale spin-off - anche se l'ha definita una "risposta senza amore".

"Se fosse girato a Londra - scusate, è una risposta davvero senza amore!". ha detto Piper. "C'è un tema ricorrente qui, non voglio lavorare molto. Se fossero quattro episodi girati tutti a Londra, allora sì, sarei come un topo in un tubo di scarico". Piper ha anche rivelato come si sente riguardo al casting di Ncuti Gatwa come quindicesimo Dottore, dicendo che il casting della serie sta andando "di bene in meglio".

"Fantastico!", ha detto a proposito della scelta del nuovo attore. "Sta andando di bene in meglio, sono molto contenta".

Riguardo al suo ritorno nei panni del Dottore, Tennant ha confessato che temeva "che sarebbe stato difficile riprendere il mood giusto, ma in realtà è stato semplice. Siamo riusciti a mantenere l'essenza dello show e il mondo ha ora un momento molto emozionante che lo attende. Doctor Who è stato un periodo meraviglioso della mia vita e mi attraversa da parte a parte, quindi far parte di quello show, intraprendere quel viaggio e ritornarci quando pensavo fosse un ricordo è stato assolutamente un regalo".

Nel frattempo, sono uscite le prime immagini di Ncuti Gatwa come 15esimo Dottore, il cui esordio era stato già fugacemente anticipato dal primissimo teaser dei nuovi episodi di Doctor Who, che lo ricordiamo saranno distribuiti su Disney+ al di fuori del Regno Unito.