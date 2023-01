Doctor Who, budget di 10 milioni a episodio? Lo showrunner smentisce: 'Sarei sulla Luna'

L'entrata in scena di Disney nella produzione di Doctor Who ha ovviamente cambiato parecchio le prospettive dello storico show BBC, che per la prima volta si trova le spalle coperte da un colosso del genere: un cambio di scenario che ha fatto sì, inevitabilmente, che subito si cominciasse a parlare di cifre altisonanti.

Mentre il nuovo trailer di Doctor Who ci mostra il ritorno del Decimo Dottore di David Tennant, infatti, in giro si parla addirittura di un budget vicino ai 10 milioni a episodio: un salto in avanti clamoroso rispetto alle cifre (comunque già alte) precedentemente messe a disposizione, ma che subito è stato ridimensionato dallo showrunner Russell T. Davies.

"È un'esagerazione. Se quello fosse il budget, ora vi starei parlando dalla mia base sulla Luna... Il budget non è questo, ed ho paura che questa disinformazione possa portare alla creazione di aspettative falsate. In ogni caso abbiamo comunque a disposizione un budget importante e siamo contentissimi di come le cose stanno procedendo" sono state le parole di Davies.

Insomma, meglio evitare di sognare così in grande: certo è, comunque, che Disney avrà tutti gli interessi a portare a una crescita significativa dello show, per cui... Sognare sì, ma mantenendo comunque i piedi per terra! I fan, comunque, non sembrano aver perso l'entusiasmo: il trailer del 60esimo anniversario di Doctor Who è il più popolare di sempre!