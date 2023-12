Doctor Who, il nuovo Cacciavite Sonico fa arrabbiare i fan: 'É orribile'

Se dovessimo iniziare a parlare di quelle che sono, ad oggi, alcune tra le produzioni televisive più longeve del piccolo schermo, non potremmo non menzionare Doctor Who. Si tratta di uno di quelli show che ormai sono come pilastri a sostegno di più generazioni, che si sono affezionati ad ogni nuova versione del protagonista.

Ecco però che, mentre ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Good Omens, come spesso accade per quelle novità che devono ancora rivelare il proprio potenziale, la quattordicesima stagione del celebre show ha già iniziato a suscitare qualche lamentela tra i fan sul web.

La questione si lega direttamente al nuovo sguardo che è possibile dare a Ncuti Gatwa in determinate immagini, nelle quali si mostra per la prima volta un accessorio iconico del personaggio, il cacciavite sonico.

Ed ecco che è stato proprio il rinnovato design di quest'ultimo a non convincere per niente quei molti che hanno usato i social per sfogare il proprio disappunto in merito. Alcuni hanno detto: "Oddio, è orribile cavolo", oppure: "Non è quella cosa che Qui Gon usava per vedere i Midichronians in Anakin?".

Insomma, sembra proprio che la diffidenza generale sia palpabile, ma come si dice in questi casi "Tempo al tempo". Voi che ne pensate? Attendete il nuovo Doctor Who? Se ve la foste persa ecco invece la nostra recensione di Sex Education 4.