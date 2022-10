Doctor Who: il cambio della guardia tra Whittaker e Ncuti Gatwa in una nuova clip

L'annuncio di Ncuti Gatwa come prossimo Dottore è arrivato questa estate tra l'entusiasmo dei fan, che attendono di poter vedere la star di Sex Education in azione in Doctor Who 14. Per un Dottore che arriva, un altro lascia il set e la BBC, per l'occasione, ha pubblicato una clip in esclusiva.

Il primo Dottore donna sta per lasciare Doctor Who. La BBC ha già fissato la data dell'episodio che vedrà Jodie Whittaker dire addio all'intera produzione: l'episodio The Power of the Doctor, andrà in onda il 23 ottobre e l'annuncio è arrivato via social.

Tramite il proprio profilo Twitter l'emittente britannica ha postato una breve clip per omaggiare la Whittaker che, recentemente, ha salutato la serie dopo 5 anni trascorsi nei panni del 13esimo Dottore. Esperienza iniziata con lo speciale di Natale del 2017 Twice Upon a Time e che si concluderà tra poche settimane: "È stato un viaggio straordinario", ha confidato l'attrice.

Tutto pronto, quindi, per il cambio della guardia tra la Beth Latimer della serie drama Broadchurch e Ncuti Gatwa, famoso per la sua brillante interpretazione di Eric Effiong in Sex Education. Con molta probabilità la 14esima stagione di Doctor Who verrà rilasciata non prima di novembre 2023, con una produzione per il momento ancora in fase embrionale, ma pronta per un nuovo inizio.