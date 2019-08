Doctor Who: Capaldi e Gatiss tornano insieme per uno special natalizio!

Peter Capaldi è stato il dodicesimo dottore per tre stagioni di Doctor Who, serie che ha lasciato ormai due anni fa, ma ora è pronto a riunirsi a Mark Gatiss per un progetto previsto per il prossimo Natale.

I due torneranno a collaborare, infatti, in Christmas Ghost Story, che andrà in onda su BBC Four. Si tratterà di uno special della durata di mezz’ora, adattamento del racconto breve Martin's Close, dello scrittore M. R. James, una storia di fantasmi che vede un uomo accusato dell’omicidio di una giovane donna che infesta l’aula durante il processo.



Questa è la sinossi ufficiale: “1684. John Martin deve combattere per la sua vita nel corso di un processo. Ad affrontarlo c’è il famigerato ‘giudice pendente’ George Jeffreys. Ma non si tratta di un caso di omicidio facile da giudicare, poiché la donna che si pensa sia stata assassinata da Martin è stata vista dopo la sua morte”.



Lo showrunner di Doctor Who Mark Gatiss ha definito “un privilegio fantastico” l’opportunità di partecipare al progetto e di “continuare la tradizione della Christmas Ghost Story su BBC Four. E cosa c’è di meglio di una delle mie storie preferite?”.

Capaldi interpreterà Dolben, l’avvocato dell’accusa che cercherà di dimostrare la colpevolezza di Martin.



Avete apprezzato l’esperienza di Peter Capaldi come Dottore?

Nei giorni scorsi David Tennant ha dichiarato che tornerebbe volentieri a interpretare il personaggio e in questo è in buona compagnia come potete vedere da questa lista di attori che hanno parlato di un eventuale ritorno.