Doctor Who, nel cast della nuova stagione anche una star di Tenebre e Ossa di Netflix

La star di Sex Education Ncuti Gatwa è pronto ad iniziare il proprio nuovo corso come Quindicesimo Dottore nella nuova stagione di Doctor Who, con Russell T. Davies come showrunner. La stagione 14 includerà diversi nuovi membri del cast e tra le new entry figura anche una star della serie tv fantastica Tenebre e Ossa.

Si tratta di Genesis Lynea, che insieme a Gwïon Morris Jones di The Winter King reciteranno nello show in due ruoli ancora ricchi di mistero:"Mentre la tensione aumenta e maggio si avvicina, è emozionante rivelare ancora più nomi del cast. Tenete presente che abbiamo ancora grandi sorprese in serbo! Per aumentare la vostra partecipazione è una gioia dare il benvenuto nel cast a Genesis Lynea. È stato un grande piacere per me lavorare con Genesis in una serie tv chiamata You & Me nel 2023 e così divertente lavorare di nuovo con lei, così presto, in un ruolo molto diverso" ha dichiarato Davies.



Dopo il successo nel ruolo di Eric nella serie Netflix Sex Education, il nuovo protagonista di Doctor Who Ncuti Gatwa ha ottenuto anche un ruolo da Ken nel film campione d'incassi del 2023 Barbie, per la regia di Greta Gerwig. Ora l'occasione di interpretare un personaggio iconico nella storia dello schermo come il Dottore.

"Non ci sono parole per descrivere esattamente come mi sento, un misto di profondo onore, entusiasmo incredibile e naturalmente un po' di paura. Questo ruolo e questa serie significano così tanto per così tante persone in tutto il mondo, incluso me stesso, e ognuno dei miei predecessori incredibilmente talentuosi ha affrontato quella responsabilità e quel privilegio unici con la massima cura".



Il finale di Doctor Who 13 divise i fan, quando venne mandato in onda nel dicembre 2021.