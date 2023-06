Doctor Who, Catherine Tate entusiasta per il ritorno: 'È come infilarsi vecchie pantofole'

La quattordicesima stagione di Doctor Who entusiasma non soltanto per il rinnovo dell'iconica saga di fantascienza, ma anche per il cast che bilancia perfettamente nuovi ingressi e vecchi ritorni; in particolare, Catherine Tate (interprete di Donna Noble) non avrebbe mai immaginato di svolgere una nuova riunione con David Tennant.

Ovviamente non si è lasciata sfuggire l'occasione di tornare nello show. "Oh, cavolo, certo che era un sì!" ha dichiarato entusiasta. "È stato un gioco da ragazzi. Non credo che io e David abbiamo mai pensato soltanto per un secondo che saremmo tornati nello show. Invece eccoci qua". In generale, la sensazione generale è stata quella di "infilarsi delle vecchie pantofole".

Tale debuttò nello show nel 2006 – era la scena finale della seconda stagioni – nei panni della compagna del Decimo Dottore. Tornò nel 2013 in occasione del 50° anniversario, ma ora è pronta per dare il meglio di sé nei tre episodi che omaggiano i sessant'anni della serie. E il franchise non accenna a terminare: Russel T. Davies di Doctor Who è pronto per gli spin-off.

La quattordicesima stagione di Doctor Who debutterà nel 2024 e introdurrà Ncuti Gatwa (Horrible Histories: The Movie, Sex Education, Barbie) nei panni del Quindicesimo Dottore, a cui si aggiungono Jinkx Monsoon del RuPaul's Drag Race, Jonathan Groff di Frozen, Indira Varma di Game of Thrones e altri popolarissimi attori. In che misura gli ultimi eventi di cronaca influenzeranno la produzione? La lontananza geografica non attutisce la problematica: in un recente annuncio, infatti, Russel T. Davies di Doctor Who si dichiara a favore dello sciopero WGA, ritenendo che le proteste emerse nel territorio statunitense arriveranno ben presto anche a Londra.