Doctor Who, Chris Chibnall ci aggiorna sulla stagione 13: 'Un'impresa titanica'

Anche se la stagione 13 di Doctor Who sarà più breve, ciò non significa che sia una passeggiata portare a casa i nuovi episodi, come sottolinea lo showrunner Chris Chibnall, attualmente impegnato sul set.

"Stiamo girando. Credo che nessuno coinvolto in una qualsiasi produzione possa affermare che il nuovo modo di lavorare sia facile. Creare una serie televisiva drammatica è diventato, in un colpo solo, più difficile di quanto lo sia mai stato. E questo senza considerare il solito impiego di mostri, scene d'azione e clima invernale gallese", ha scritto nelle Note di Produzione presenti sul Doctor Who Magazine.

Come tutte le altre produzioni, anche qui si sono dovuti attuare dei rigidi protocolli per evitare il contagio. Se non altro, le mascherine verranno usate anche per ripararsi dal freddo: "Il team ha attraversato una settimana in cui il clima è stato davvero brutale. Scrivo questo di martedì, e credo che siano ancora tutti fradici dal venerdì scorso. È stata un'impresa titanica, e continuerà ad esserlo anche nei mesi a venire".

I sacrifici potrebbero però essere ripagati e di sicuro i fan saranno entusiasti di veder ricomparire gli storici elementi che hanno caratterizzato la serie sin dagli albori, tra cabine telefoniche e rivelazioni incredibili, in quello che promette di essere un viaggio "folle, entusiasmante, divertente e spaventoso. E poi c'è il Dottore! C'è il TARDIS che visita nuovi luoghi, nuove ambientazioni. Anche solo vedere questo ti risolleva il morale".

Ci aspettiamo di veder tornare Jodie Witthacker il prossimo anno e nel frattempo potremo goderci l'episodio speciale di Doctor Who Revolution of the Daleks.