Doctor Who, Chris Chibnall conferma: la tredicesima stagione sarà più breve

Sapevamo che le riprese della tredicesima stagione di Doctor Who sarebbero ripartite a breve, ma ci arriva oggi la conferma che si tratterà di una stagione più breve.

È lo stesso showrunner a confermarlo: Doctor Who 13 avrà meno episodi.

Come riporta il Mirror (via DigitalSpy), sono iniziate da poco le riprese dei nuovi episodi, che dovrebbero avere una durata di 10 mesi, portando quindi la probabile data d'uscita a essere non prima degli ultimi mesi del 2021.

Tuttavia, a causa delle severe restrizioni e dei protocolli anti-Covid che le produzioni sono costrette a rispettare a causa della pandemia, ogni episodio richiederà più tempo per essere girato. Per questo, la nuova stagione non consterà di 11 episodi, bensì solo di 8.

"In un anno strano come questo, il team di produzione di Doctor Who ha fatto meraviglie per poter anche solo ripartire" ha affermato Chris Chibnall "Vista la complessita della sua realizzazione, e date le rigorose misure anti-Covid da rispettare, ci vorrà un po' di più per filmare ogni episodio, il che significa che ci aspettiamo di arrivare a girarne 8, invece dei nostri soliti 11".

"Ma potete stare tranquilli" conclude "L'ambizione, l'humor, il divertimento e gli spaventi che vi aspettereste da Doctor Who saranno sempre lì. Per chiunque nel mondo questo è un periodo difficile, una sfida... Ma il Dottore non si sottrae mai alle sfide".

La tredicesima stagione di Doctor Who vedrà tornare Jodie Whittaker nel ruolo del Dottore, assieme a Mandip Gill nei panni di Yasmin Khan (sembrerebbe invece ancora in dubbio il ritorno di Tosin Cole a.k.a. Ryan Sinclair e Bradley Walsh nei panni di Graham O'Brien).