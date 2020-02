Doctor Who, Chris Chibnall sarà ancora lo showrunner per la terza stagione

Lo showrunner Chris Chibnall ha confermato che tornerà anche nella prossima stagione di Doctor Who, per supervisionare la serie britannica incentrata sui viaggi del tempo del suo protagonista, interpretato nelle ultime due stagioni da Jodie Whittaker. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi a Entertainment Weekly.

"So che tornerò per la mia terza volta" ha dichiarato. "Sì, sicuramente. Stiamo già pianificando le storie. Quando vedrete il finale di questa stagione, vi renderete conto che ci sono alcune storie che stiamo già preparando per la prossima serie. Abbiamo piani molto grandi e ambiziosi per la nostra terza stagione insieme."

Alla domanda su quando arriverà la prossima stagione di Doctor Who, Chibnall ha risposto: "Sarà nel corso dell'anno prossimo, si spera, a meno che la mia vacanza non duri davvero a lungo - il che è sempre allettante."

All'inizio di quest'anno, anche Jodie Whittaker ha confermato la sua presenza da protagonista per almeno un'altra serie, al contrario di Mandip Gill che non sa se tornerà in Doctor Who. "Sì, farò un'altra stagione" ha rivelato. "Potrebbe essere un'esclusiva enorme di cui non dovrei parlare, ma sarebbe una bugia enorme ed è inutile dire che non lo so! [...] Lo adoro assolutamente. A un certo punto dovrò riconsegnare queste scarpe, ma non è ancora il momento. Me le tengo strette!"

L'attuale stagione di Doctor Who si concluderà con un finale in due parti. La prima, Ascension of the Cybermen, andrà in onda domenica 23 febbraio, e la seconda, intitolata The Timeless Children, una settimana dopo. Le foto del finale, apparse qualche giorno fa, potrebbero rivelare il destino di un personaggio.