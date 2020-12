Doctor Who, Christopher Eccleston torna dopo 15 anni in un cofanetto audio

A quindici anni dalla prima volta, Christopher Eccleston torna a interpretare Doctor Who, anche se non è corretto dire che lo rivedremo nei panni del Nono Dottore. Sentiremo infatti la sua voce, in una registrazione audio a cura di Big Finish Productions. La produzione di The Ninth Doctor Adventures è attualmente in corso.

Si tratta di 12 avventure audio full-cast, che saranno pubblicate in quattro volumi a partire dal maggio 2021. Big Finish non ha lasciato trapelare alcun dettaglio sulla trama, né sugli altri componenti del cast vocale. I quattro volumi sono già disponibili per il pre-ordine, in formato CD da collezione, in download digitale o in triplo vinile a tiratura limitata.

"Dopo 15 anni sarà emozionante rivisitare il mondo del Nono Dottore, riportando in vita un personaggio che amo interpretare" ha commentato Christopher Eccleston. Jason Haigh-Ellery, presidente di Big Finish, ha invece raccontato di aver incontrato l'attore alla convention Gallifrey One nel febbraio di quest'anno, e di avergli parlato del progetto.

"Poi è scoppiata la pandemia e il tempo è passato sia velocemente che molto lentamente. Negli ultimi mesi si sono scambiate idee e si sono avute discussioni. Sono così felice che Christopher abbia deciso di tornare al suo ruolo con noi, e sono entusiasta di accoglierlo nella famiglia Big Finish mentre scopriamo le nuove avventure del Nono Dottore."

