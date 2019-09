Doctor Who: Christopher Eccleston avrebbe voluto già da prima una protagonista femminile

Lo scorso anno, per la prima volta nella storia di Doctor Who, il celebre ruolo di Dottore è andato a una donna, l'attrice Jodie Whittaker. A confermare la bontà della decisione è intervenuto anche Christopher Eccleston che ha dichiarato come il ruolo di protagonista sarebbe dovuto andare a una donna fin dal 2004.

Durante quell'anno, infatti, Eccleston ha vestito i panni del nono Dottore nella nota serie TV fantascientifica prodotta dal BBC, accompagnato nei suoi viaggi dimensionali dalla compagna Rose Tyler, interpretata dall'attrice Billie Piper.

Queste sono state le dichiarazioni di Eccleston espresse durante il Rose City Comic Con, dove ha sottolineato il suo desiderio di vedere un Dottore femminile già durante il suo arco narrativo e di come sia finalmente giunto il momento di concedere più spazio a diversi tipologie di attori.

"È davvero qualcosa di ridicolo non aver pensato di scegliere un Dottore femminile a quei tempi. Nel 2004 hanno scelto me come dottore, un altro maschio bianco e magrolino. Se qualcuno nel 2004 avesse parlato di un Dottore donna, ci sarebbe stato solo dello sdegno. Solo dopo 14 anni la cosa è diventata accettabile. Penso che sia arrivato il momento per i maschi bianchi di mezza età di farsi da parte. E se Bille Piper dovesse volere interpretare il Dottore, io sarò il suo compagno. Chi non vorrebbe farlo?".

La prossima stagione di Doctor Who - la dodicesima - sarà trasmessa durante il 2020 e tra le notizie più importanti segnaliamo il probabile ritorno dei Cyberman, oltre alla presenza già confermata dei Judoon in Doctor Who.