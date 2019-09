Doctor Who: Colin Baker si è pentito di non aver girato la rigenerazione del Dottore

Una delle caratteristiche che contraddistinguono Doctor Who è la rigenerazione del Dottore, un processo in cui Signore del Tempo rigenera le proprie cellule e cambia il proprio aspetto e personalità.

Poiché questo evento coincide con il cambio dell'attore protagonista della serie culto, la rigenerazione è spesso spunto di discussione per i fan. Il passaggio dal sesto al settimo Dottore, però, continua a essere tra i più chiacchierati anche a più di trenta anni di distanza.

I Whovian sapranno senz'altro che Colin Baker, che interpretò il sesto Dottore tra il 1984 e il 1986, si rifiutò di girare la scena della rigenerazione dopo essere stato licenziato dallo show, una scelta di cui l'attore si è pentito, in particolare nei riguardi dei fan.

Baker ha dichiarato che la notizia del licenziamento, arrivato in modo improvviso, lo aveva irritato. "Eravamo a novembre e la scena della rigenerazione sarebbe stata girata a marzo/aprile. Non avevo intenzione di prendere l'impegno per due settimane di lavoro in quel periodo. A dirla tutta, ero arrabbiato e non vedevo nessuna ragione per comportarmi gentilmente con loro".

La BBC dovette dunque adoperarsi adottando soluzioni come far indossare a Sylvester McCoy, il successore nel ruolo di Dottore, una parrucca con cui spacciarsi per Baker, oltre all'uso di immagini di repertorio.

Baker ha dichiarato che nel suo momento di rabbia non ha pensato ai fan e si dichiara "dispiaciuto" e ha spiegato: "sono stato incredibilmente egoista, mi sentivo infastidito. Amavo quella parte e pensavo di avere ancora altro da offrire".



In questi giorni c'è stata anche la confessione del nono Dottore, Christopher Eccleston, che ha parlato per la prima volta dei suoi problemi di anoressia.