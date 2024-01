Doctor Who, colpo di scena: Millie Gibson lascia il cast, non tornerà nella stagione 15

La nuova stagione di Doctor Who porterà con sé diverse novità nel famoso franchise britannico, inclusa l'attrice Millie Gibson nei panni della nuova compagna del Dottore Ruby Sunday, ma a quanto pare per la giovane attrice si prospetta un arco narrativo particolarmente breve.

In queste ore infatti è stato ufficialmente confermato che Ruby Sunday, introdotta nello speciale di Natale 2023 di Doctor Who andato in onda lo scorso dicembre, non tornerà nella quindicesima stagione della serie tv, con Millie Gibson che lascerà la serie dopo la stagione 14, in uscita a maggio 2024 su Disney+.

Secondo Variety le ragioni di questo precoce addio non sono note, attualmente, ma il magazine rivela anche l'attrice che sostituirà Millie Gibson a partire dalla stagione 15 di Doctor Who: si tratta di Varada Sethu, vista recentemente su Disney+ nella serie tv Star Wars: Andor e al cinema nel film Jurassic World: Il Dominio: per il momento, tuttavia, non è dato sapere se Varada Sethu interpreterà una nuova versione di Ruby Sunday o se sarà chiamata per creare un nuovo personaggio originale che andrà ad affinare il nuovo dottore interpretato da Ncuti Gatwa.

