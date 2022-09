Doctor Who, come sarà Ncuti Gatwa come nuovo Dottore? Parla Jodie Whittaker

Jodie Whittaker sta per lasciare Doctor Who e il suo posto verrà preso dal giovane interprete Ncuti Gatwa. La star di Sex Education vestirà così i panni del nuovo Dottore e l'attrice che sta per dire addio a questo celeberrimo ruolo non potrebbe esserne più entusiasta.

In una recente intervista rilasciata alla rivista Empire ha detto: "Fortunatamente, è passato abbastanza tempo tra la fine delle riprese e la scoperta del nuovo Dottore. Sono davvero molto eccitata. Penso che si tratti di una scelta profondamente ispirata con cui concordo in pieno. Sarà grande. Sfortunatamente per Ncuti, mi ha dato il suo numero. Quindi dovrà sopportare monologhi su WhatsApp per almeno 8 o 10 minuti".

Le riprese di Doctor Who 14 inizieranno presto, secondo un report il primo ciak potrebbe avvenire già agli inizi di novembre. Insomma, tutto sembra già pronto per l'ingresso ufficiale di Ncuti Gatwa nella serie e Jodie Whittaker sembra davvero felice di cedere quello che è stato il suo posto per diverso tempo ad un attore così talentuoso.

Ovviamente, nonostante i molteplici giudizi positivi incassati, l'interprete di Eric nell'apprezzatissimo teen drama di Netflix dovrà dare comunque prova delle sue capacità. Voi cosa ne pensate di questo nuovo Dottore? Ditecelo nei commenti.