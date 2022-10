Doctor Who, il commento della moglie di David Tennant è da Emmy

David Tennant è tornato. Per la gioia di tantissimi fan di Doctor Who in giro per il mondo, l'attore scozzese ha indossato nuovamente i panni del celebre "dottore/alieno". La moglie di Tennant, Georgia Tennant ha commentato con ironia il ritorno del marito nelle vesti del 14esimo dottore.

Per diversi anni la versione di Doctor Who interpretata da David Tennant è stata tra le più apprezzate dai fan sia per il livello di ironia presentato dal personaggio. Nell'ultima stagione andata in onda abbiamo visto l'attore scozzese ricongiungersi a Jodie Whittaker, interprete dell'ultima versione corrente del Dottore. Nel corso degli anni abbiamo visto tantissimi attori alternarsi nel ruolo grazie alla capacità del personaggio di mutare forma. Diversi fan sono rimasti colpiti nel momento in cui hanno visto ritornare Tennant in scena come Quattordicesimo dottore.

Nonostante la preoccupazione dell'attore riguardo il ritorno in Doctor Who, tutto sembra essere andato a gonfie vele. Il commento più divertente a riguardo è arrivato direttamente da sua moglie, l'attrice Georgia Tennant. Nelle stagioni andate in onda tra il 2005 e il 2010, l'interprete ha vestito i panni della figlia del Dottore. Attraverso un post di Instagram ha ironizzato riguardo i suoi "rapporti" con i vari dottori nel corso del tempo.

David Tennant tornerà sul piccolo schermo il prossimo anno con la seconda stagione di Good Omens. Riguardo il nuovo corso della storia, Neil Gaiman ha annunciato un nuovo upgrade riguardo la trama e la caratterizzazione dei personaggi interpretati rispettivamente da Tennant e da Michael Sheen.