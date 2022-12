Doctor Who: condivise le prime foto del Dottore di Ncuti Gatwa

Da qualche giorno sono iniziate ufficialmente le riprese di Doctor Who 14, che danno il benvenuto ad un nuovo dottore: Ncuti Gatwa! Tramite i profili social dello show, da poco, è stata resa nota la prima immagine del 15esimo Dottore e della compagna Ruby Sunday, interpretata da Millie Gibson.

Buone nuove per i fan della longeva serie britannica della BBC. L'account Twitter dello show ha pubblicato, infatti, la prima immagine ufficiale del nuovo Dottore che, con il suo outfit sui toni del marrone, fa da contrasto alla meno formale Ruby Sunday ed alla sua combo top bianco + jeans.

In un video postato a breve distanza dalla foto, i due giovani protagonisti si incitano a vicenda mentre si aggirano sul set della serie: ''Siete tutti pronti? Il mondo è pronto? Siete seduti? Sto per presentare Ruby Sunday a tutti voi!", ha detto Gatwa con la Gibson in posa, mentre fa piroette: "Preparatevi! Eccola! Vai avanti, ragazza!". Gibson riprende la telecamera e dà un'occhiata più da vicino all'abbigliamento di Gatwa. È poi la giovane attrice a prendere le redini del video, annunciando: ''Questo è il look del Dottore. Passo e chiudo!".

L'entusiasmo pare non mancare tra gli addetti ai lavori della serie e, proprio per questo, non vediamo l'ora di poter dare uno sguardo più da vicino ai nuovi protagonisti. Per il momento, qui potete scoprire tutte le novità su Doctor Who 14!