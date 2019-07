Doctor Who: Confermato il ritorno dei Cybermen nella prossima stagione?

Whovians a rapporto! Una nuova/vecchia minaccia potrebbe mettere di nuovo in pericolo la Terra... Secondo quanto riportato anche dal Mirror, infatti, i Cybermen starebbero per fare ritorno in Doctor Who.

Chris Chibnall, showrunner in carica di Doctor Who, aveva già dichiarato in precedenza che alcuni dei nemici storici del Dottore ( tra cui anche i Jodoon) avrebbero fatto la loro ricomparsa nella serie.

Adesso gli ultimi aggiornamenti parrebbero confermare quanto annunciato, poiché nella dodicesima stagione della serie tv inglese, che andrà in onda nel 2020, riappariranno niente meno che i Cybermen.

Ma le sorprese non finirebbero qui: a quanto pare, i temibili nemici condivideranno lo schermo con la scrittrice Mary Shelley, e potrebbero addirittura essere l'ispirazione dietro al suo capolavoro letterario, Frankenstein o il moderno prometeo.

Quella che ci attende, inoltre, sembrerebbe essere una stagione dai toni particolarmente dark, almeno rispetto all'undicesima, che ha visto l'introduzione di Jodie Whittaker come Tredicesimo Dottore.

"Questa nuova stagione è molto più spaventosa della precedente e intimorirà di sicuro parecchi spettatori" avrebbe dichiarato una fonte vicina alla produzione.

Era da un pò che non vedevamo i cibernetici umanoidi (chiedete a Peter Capaldi), e molti degli episodi con loro protagonisti sono scolpiti indelebilmente nella memoria dei fan della serie. Chissà se accadrà lo stesso anche questa volta?

