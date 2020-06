Doctor Who e Daredevil in tv sulla Rai: dove e quando guardarli

I nuovi episodi di due amate serie tv sbarcano nei prossimi giorni sul digitale terrestre in chiaro: la dodicesima stagione di Doctor Who e la prima di Daredevil andranno infatti in onda su Rai 4, rispettivamente tutti i pomeriggi da questa domenica e ogni lunedì sera.

La stagione 12 di Doctor Who, che ha per protagonista Jodie Whittaker, prima donna nella storia della popolare serie britannica, nel ruolo del Tredicesimo Dottore, andrà in onda in prima visione assoluta a partire da domenica 14, tutti i giorni alle ore 15.50. La stagione è composta da dieci episodi, trasmessi nel Regno Unito dalla BBC dal 1° gennaio al 1° marzo 2020. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Bradley Walsh, Tosin Cole e Mandip Gill.

Nei giorni scorsi è andato in onda un episodio speciale, a tema lockdown, con David Tennant, mentre sono terminate le riprese dello speciale natalizio di Doctor Who.

La prima stagione di Daredevil, invece, andrà in onda in prima visione free, sempre su Rai 4, a partire dal 15 giugno. Ogni lunedì sarà trasmesso un doppio episodio della serie Marvel sull'uomo senza paura nato dal genio visionario del compianto Stan Lee. La serie, in tre stagioni, è stata pubblicata in Italia in streaming su Netflix.