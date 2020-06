Doctor Who, David Tennant e Alex Kingston ritornano per una nuova avventura

Ci sono notizie eccezionali per i fan di Doctor Who. Dopo i primi tre volumi di Doctor Who: The Tenth Doctor Adventures, ce ne sarà un quarto che riunirà David Tennant con Alex Kingston in The Tenth Doctor and River Song.

Queste eccezionali seri di avventure audio suddivise in tre episodi sono state prodotte da Big Fish a partire dal 2016. La prima trilogia ha visto il ritorno di David Tennant e Catherine Tate nel ruolo di Donna Noble. Nel novembre 2017 è stato pubblicato un secondo volume, con il Decimo Dottore e Rose Tyler mentre il la terza trilogia del 2019 ha rivisto nuovamente il personaggio di Donna.

Questo quarto volume permetterà invece il ricongiungimento di Tennant con la Kingston, dunque rivedremo nuovamente la loro romantica e inusuale storia d'amore. Ricordiamo che appunto il Decimo Dottore e River Song, essendo entrambi viaggiatori del tempo, vivono la loro relazione al di fuori dagli schemi.

Gli episodi includono anche speciali guest star, come Peter Davison nei panni del quinto dottore e Colin Baker come sesto dottore.

Il produttore David Richardson ha affermato in una dichiarazione: "Il Decimo Dottore ha incontrato River Song solo una volta in TV, praticamente al termine della sua vita. Ma cosa è successo prima che l'undicesimo dottore entrasse in scena? Che gioia è stata produrre questa serie di storie, che ha riunito David Tennant e Alex Kingston online per registrare, esplorando quegli incontri mai raccontati tra Ten e River. Quei due insieme hanno fatto fabille!"

Dopo l'annuncio del primo personaggio transgender del franchise, sembra sempre più complessa la realizzazione una stagione 13 di Doctor Who con le attuali norme di distanziamento sociale. Bisognerà dunque attendere ancora molto per rivedere il nostro amato Dottore.