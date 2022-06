Doctor Who, David Tennant e Catherine Tate nelle nuove foto dal set!

Nuove foto dal set di Doctor Who 14 mostrano gli attori David Tennant e Catherine Tate impegnati nelle riprese con la Rose interpretata da Yasmin Finney, per lo speciale dedicato ai 60 anni della serie britannica.

La notizia del ritorno di David Tennant in Doctor Who risale ormai a un mese fa, subito dopo quella del casting del Quattordicesimo Dottore che sarà interpretato dalla star di Sex Education Ncuti Gatwa.

Tennant e Tate tornano a interpretare il Decimo Dottore e Donna Noble proprio in occasione dello speciale dedicato ai 60 anni di Doctor Who che debutterà nel corso del 2023. Nello speciale ci sarà anche Yasmin Finney nei panni di Rose, che ritroveremo nella stagione 14: al momento non è ancora confermato se si tratterà della stessa Rose apparsa nella prima stagione (allora interpretata da Billie Piper) o se siamo di fronte a una semplice coincidenza.

Le foto pubblicate dal Daily Mail ci permettono di dare un primo sguardo ai tre attori impegnati sul set di Cardiff per le riprese dell'episodio speciale revival, sulla cui trama aleggia ancora un mistero che le foto purtroppo non aiutano a svelare. Qualunque direzione voglia prendere lo showrunner Russell T Davies, possiamo stare certi che la reunion per i 60 anni di Doctor Who sarà entusiasmante!

Di recente erano già state diffuse in rete alcune foto di David Tennant nei panni del Dottore, con un look davvero somigliante a quello originale!