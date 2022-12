Doctor Who, David Tennant e Catherine Tate di nuovo insieme nel nuovo trailer!

Non è Natale senza regali, e quello che BBC ha confezionato per i fan di Doctor Who è uno di quelli davvero speciali: dopo la promessa di qualche ora fa, infatti, sui social è stato da poco rilasciato il trailer ufficiale della quarta stagione dello show, quella che vedrà Ncuti Gatwa vestire per la prima volta i panni del Dottore.

L'avevamo già ammirato in alcune foto di Doctor Who rilasciate nei giorni scorsi, ma in effetti l'attore di Sex Education appare in questo trailer per poco più di qualche istante: a rubare la scena a tutti sono infatti due dei protagonisti più amati di sempre dai fan della serie, vale a dire David Tennant (aka il Decimo Dottore) e la Donna Noble di Catherine Tate.

A fare la sua comparsa nel trailer è anche il misterioso personaggio di Neil Patrick Harris, che secondo alcuni potrebbe rivelarsi (e queste nuove immagini sembrerebbero effettivamente confermarlo) una riproposizione di uno dei villain storici della serie degli anni '60: la conferma, comunque, è che vedremo un bel po' di David Tennant e Catherine Tate in questo passaggio di consegne, e la cosa non può che farci piacere!

Cosa ne dite? Vi convince questo primo sguardo alla prossima stagione di Doctor Who? Pensate che Ncuti Gatwa possa dire la sua come erede di David Tennant, Matt Smith, Jodie Whittaker e soci? Diteci la vostra nei commenti!