Doctor Who: David Tennant fa una distinzione tra il suo ritorno e i precedenti cameo

Come ormai tutti sapranno, David Tennant tornerà a essere Doctor Who come la 14esima incarnazione del protagonista dello show BBC negli episodi speciali che traghetteranno la serie verso la nuova incarnazione di Ncuti Gatwa. Nel corso di una sua recente intervista, l'attore ha tirato in ballo le volte in cui in passato ci sono stati dei ritorni.

In un'intervista rilasciata ad AP News per promuovere la sua prossima serie Litvinenko, Tennant ha avuto modo di riflettere sul suo ultimo ritorno in Doctor Who. In precedenza era tornato nel ruolo nell'episodio del 50° anniversario della serie, "The Day of the Doctor", dove aveva recitato accanto all'Undicesimo Dottore di Matt Smith e al War Doctor di John Hurt.

"C'è un piccolo precedente per questo, vecchi Dottori che appaiono per cinque minuti qua e là. Ma avere di nuovo un vero e proprio vecchio Dottore in giro è stato più di quanto avessi mai osato immaginare. Quindi, è stato un piacere dall'inizio alla fine".

Nella sua dichiarazione, Tennant fa una distinzione tra il fare un'apparizione speciale e il fare un "avere un vero e proprio arco" nei panni del Dottore ancora una volta. Prendere precedenti interpreti di Doctor Who per farli riapparire nei loro ruoli è qualcosa che lo show fa da decenni, a partire dalla stagione 10 di Doctor Who, episodio 1, "The Three Doctors", nel lontano 1972. L'episodio più recente, "The Power of the Doctor", ha visto il ritorno di sei precedenti incarnazioni, tra cui Tennant.

Di solito, all'attore che ritorna viene assegnato un ruolo principale, ma l'attenzione dell'episodio rimane sul Dottore attuale. In questo senso, la prossima storia di Tennant si discosterà dai precedenti casi di ritorno del Dottore.

Con tre episodi completi che ci attendono, sembra che Tennant avrà una vera e propria rivincita e non solo altri "cinque minuti". È la prima volta che un attore interpreta più di un'incarnazione del Dottore. Tennant non nasconde la sua gioia per il fatto che gli sia stata data un'altra possibilità di interpretare il Dottore in carica, e molti saranno felici quanto lui; hanno già fatto ipotesi su cosa potrebbe comportare il 60° anniversario, nonostante la BBC abbia rivelato ben poco.

Ricordiamo che d'ora in avanti, Doctor Who arriverà su Disney+ nei territori al di fuori del Regno Unito, Italia compresa.