Doctor Who: David Tennant è di nuovo il Dottore nel video dal set del 60° anniversario

In un nuovo video dal set dello speciale per il 60° anniversario di Doctor Who possiamo vedere David Tennant tornare a vestire i panni del Decimo Dottore. Doctor Who sta per subire dei cambiamenti importanti: è in arrivo una nuova era per l'amato dramma fantascientifico della BBC. L'arrivo dello special televisivo è atteso nel corso del 2023.

Tennant e Tate torneranno a interpretare il Decimo Dottore e Donna Noble proprio in occasione dello speciale dedicato ai 60 anni di Doctor Who che debutterà nel corso del 2023. Nello speciale ci sarà anche Yasmin Finney nei panni di Rose, che ritroveremo nella stagione 14: al momento non è ancora confermato se si tratterà della stessa Rose apparsa nella prima stagione (allora interpretata da Billie Piper) o se siamo di fronte a una semplice coincidenza.

Nello speciale ci sarà anche Neil Patrick Harris che si è da poco unito alle riprese. Mentre la BBC tiene nascosti i dettagli della trama dello speciale, il Decimo Dottore di Tennant è stato avvistato in un nuovo video pubblicato su TikTok e preso dal dietro le quinte del set in cui lo vediamo indossare il suo costume originale. Il video mostra Tennant che cammina sul set di Doctor Who in cappotto lungo, camicia bianca e cravatta. Tate lo segue mentre i due si muovono sul set. Di seguito anche la copertina di un magazine che vede le due star di nuovo insieme!

Qualunque direzione voglia prendere lo showrunner Russell T Davies, possiamo stare certi che la reunion per i 60 anni di Doctor Who sarà entusiasmante!

Come noto,la BBC ha annunciato che sarà la star di Sex Education Ncuti Gatwa a interpretare il prossimo Dottore in Doctor Who 14, prendendo il posto dell'uscente Jodie Whittaker.