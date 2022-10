Doctor Who, David Tennant su Ncuti Gatwa: 'Sono invidioso di lui'

Mentre tutti si chiedono come sarà Ncuti Gatwa come Dottore, David Tennant, che ha ricoperto il ruolo in passato, ammette di invidiare il collega, che è agli inizi di questo percorso che ha definito "emozionante", almeno per lui.

Come molti già sapranno Jodie Whittaker chiuderà una svolta fondamentale nei panni del Tredicesimo Dottore in uno speciale in arrivo durante le vacanze che celebrerà un anniversario fondamentale nella storia del franchising. Ncuti Gatwa entrerà nella storia come la prima persona non caucasica a interpretare il ruolo principale, e abbiamo più volte avuto prova del suo talento negli ultimi lavori che ha fatto.

"Ncuti è geniale", ha commentato Tennant. "È un uomo adorabile ed è pieno di sorprese ed è davvero talentuoso. Voglio dire, ha una bravura spaventosa. Quindi sono entusiasta per ogni fan di Doctor Who per quello che verrà e mi includo in quel numero". Molti si chiedono se alla fine Tennant apparirà nell'episodio speciale per celebrare il 60esimo anniversario della serie, dove saranno presenti anche altre star storiche dello show, come Matt Smith. E voi, sperate di rivederlo? Fatecelo sapere nei commenti!

Intanto Ncuti Gatwa dovrebbe esordire nel 2023 nei panni del nuovo Dottore, e si è detto "un mix tra eccitato e onorato" all'idea di fare il suo debutto in questo ruolo. Noi, ovviamente, non vediamo l'ora di dargli un'occhiata!