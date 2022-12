Doctor Who, David Tennant sul suo ritorno: 'Avrebbe potuto essere imbarazzante'

Tornare sul luogo del delitto non è mai semplice, con il rischio situazione imbarazzante sempre dietro l'angolo: non era esente da rischi, dunque, la breve operazione nostalgia che ha visto David Tennant tornare nei panni dell'amatissimo Decimo Dottore in occasione dell'addio di Jodie Whittaker a Doctor Who, come ammesso dall'attore stesso.

Dopo aver fatto una distinzione con i suoi precedenti cameo in Doctor Who, Tennant ha infatti parlato della possibilità che il suo ripresentarsi nei panni del protagonista dello storico show targato BBC potesse rivelarsi qualcosa di strano e, insomma, tutt'altro che entusiasmante.

"È stato come ricevere un regalo davvero bello. È stata una festa, è stato divertente. 15 anni fa fu un periodo davvero, davvero bello e felice, e ritornare a quel punto lì avrebbe potuto essere, non so, avrebbe potuto essere imbarazzante, avrebbe potuto essere difficile, magari avrei potuto non esser più capace di correre così veloce. Ma è stato davvero un bel momento, Russell T. Davies è tornato a dirigere lo show, è stato come se non ce ne fossimo mai andati" sono state le parole di David Tennant.

E voi, che aspettative avete? Siete pronti a rivedere il Decimo Dottore o ne avreste fatto a meno? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la prima foto di Ncuti Gatwa nei panni di Doctor Who.