Doctor Who, David Tennant rivela: 'Ecco come è nata l'idea di tornare nello show'

Tra le maggiori novità in vista per quanto riguarda la celebre serie della BBC Doctor Who, c'è sicuramente il grande ritorno di David Tennant come Decimo Dottore. L'attore britannico aveva lasciato lo show nel 2011 sostituito poi dall'Undicesimo Dottore di Matt Smith. Ebbene, Tennant avrebbe svelato in che modo è nata l'idea di tornare nello show.

In una recente intervista con la BBC, Tennant ha spiegato esattamente come è nato il suo nuovo ritorno e ha rivelato che in realtà ha a che fare con gli incontri all'epoca della pandemia che il fandom di Doctor Who ha tenuto sui social media.

"È successo tutto un po' per caso", ha spiegato Tennant. "I "watch-along" di Doctor Who durante il lockdown sono il punto in cui tutto è iniziato. A una certa ora e in un certo giorno tutti premevano play su un certo episodio e alcune delle persone che erano state coinvolte in quegli episodi stavano twittando. Io non twitto, ma mia moglie mi ha aiutato".

Secondo Tennant, questi incontri hanno portato lui, Tate e il nuovo showrunner Russell T. Davies a ricordare tramite messaggi e a decidere che sarebbe stato divertente tornare.

"[Stavamo] avendo uno scambio di messaggi e Catherine ha detto: "Non sarebbe divertente rifarlo?". Russell ha risposto: 'Potremmo farlo per un'unica volta, forse ce lo permetteranno'. Abbiamo detto: "Sì, sarebbe divertente", e poi tutto si è spento. All'improvviso Russell ci ha fatto sapere che stava riprendendo in mano lo show e che sarebbe tornato a gestire pienamente le cose e che saremmo venuti a recitare un po' per lui? Quindi non so se gli abbiamo dato l'idea di riprendere Doctor Who, ma di certo abbiamo pensato che se lo avesse fatto lui, non potevamo lasciare che questi giovani avessero tutto il divertimento".

Recentemente, Tennant ha parlato di Ncuti Gatwa, ovvero il nuovissimo Dottore che esordirà nella serie nel 2023.