Doctor Who, David Tennant è tornato! Le nuove immagini del 14esimo Dottore

Dopo il primo trailer dello special di Doctor Who che andrà in onda il prossimo autunno sulla BBC nel Regno Unito (mentre nel resto del mondo arriverà in streaming su Disney+ grazie a un accordo tra le due società), l'emittente britannica ha diffuso un nuovo scatto di David Tennant nei panni del 14esimo Dottore, a tutti gli effetti un ritorno.

Come detto, abbiamo già dato una prima occhiata allo speciale del 60° anniversario di Doctor Who e abbiamo anche visto Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore, e queste prime immagini erano davvero fantastiche. Non si sa molto dello speciale o del motivo per cui Tennant è stato riportato indietro questa volta come Quattordicesimo Dottore, ma siamo sicuri che lo scopriremo man mano che si avvicina la data di uscita.

Per il momento, dovremo accettare le piccole anticipazioni dell'account Twitter ufficiale di Doctor Who, che ha appena pubblicato una nuova immagine di Tennant nel suo personaggio. Nella foto, Tennant sembra che stia cercando di fermare un'auto mentre fissa alcuni passanti incuriositi.

Doctor Who tornerà con tre speciali per il 60° anniversario che debutteranno a novembre. Gli episodi saranno anche i primi di Doctor Who trasmessi in streaming su Disney+ come parte di un nuovo accordo di streaming internazionale. La stagione 14 di Doctor Who, che vede Gatwa nei panni del Quindicesimo Dottore e Millie Gibson in quelli dell'ultima compagna, Ruby Sunday, dovrebbe arrivare nel 2024. La BBC e la Disney hanno annunciato un piano per "trasformare Doctor Who in un franchise globale per il pubblico del Regno Unito e del resto del mondo" pochi giorni dopo l'ultimo episodio di Chris Chibnall e Jodie Whittaker.

La produzione della stagione 14 di Doctor Who è terminata ufficialmente all'inizio dell'anno.