Doctor Who, David Tennant tornerà mai nei panni del Dottore? Risponde la star

Alla fine dello scorso anno, la serie di Doctor Who è stata protagonista di un grande evento mediatico che ha portato in streaming - e per la prima volta su Disney+ per tutti gli spettatori al di fuori del Regno Unito - i tre speciali realizzati per il 60° anniversario della serie britannica. David Tennant ha fatto ritorno come Dottore, ma tornerà?

Nell'ultimo dei tre speciali del 60° anniversario di Doctor Who, il Quattordicesimo Dottore di David Tennant è stato ucciso dal Giocattolaio. Tuttavia, invece di rigenerarsi, il Signore del Tempo ha subito una bi-generazione d'urto, il che significa che il Quattordicesimo (Tennant) e il Quindicesimo (Ncuti Gatwa) Dottore esistono ora nello stesso momento.

Alcuni potrebbero obiettare che questo è sempre stato il caso, naturalmente, poiché la natura stessa del viaggio nel tempo significa che ogni versione del Dottore è là fuori da qualche parte!

Mentre la prossima serie di Doctor Who punterà i riflettori su Gatwa, lui e Tennant potrebbero condividere lo schermo. Si è persino parlato di uno spin-off per il Quattordicesimo Dottore, cosa che, come sappiamo, farebbe piacere a molti fan. Tuttavia, in un'intervista a Radio Times, Tennant ha ridimensionato le aspettative.

"Il Dottore è felice. È in un giardino di Chiswick, dove Bonnie Langford gli fa i maccheroni al formaggio!", ha dichiarato l'attore. "La porta non è più aperta di quanto non lo fosse mai stata, perché in Doctor Who se vuoi riportare indietro qualcuno, ci sono infiniti modi per farlo. È davvero la fine della storia".

Quando il sito ha fatto notare a Tennant che il suo Dottore potrebbe aver bisogno di proteggere la Terra se la versione di Gatwa si troverà altrove, lui ha risposto dicendo: "Si potrebbe anche dire: 'Perché Patrick Troughton non è sbarcato qui?' Se ci si pensa troppo, non si capisce più nulla. Sono in pensione! Il Quattordicesimo Dottore è in pensione!".

Gatwa ha fatto il suo esordio come nuovo Dottore dello show nello special natalizio e tornerà con la sua stagione completa nel corso del 2024.