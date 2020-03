Doctor Who, Davies ricrea su Twitter l'interruzione di Graham Norton della series premiere

Non avrà coinvolto direttamente i fan italiani, ma il fail abbastanza epico della BBC ai tempi della messa in onda del primo episodio della serie nuova di Doctor Who non è stato certo dimenticato. Soprattutto non dal produttore e sceneggiatore dello show, Russell T. Davies.

Ma cosa accadde esattamente?



Ebbene, durante la trasmissione dell'episodio Rose, il primo della nuova era di Doctor Who, ci fu un piccolo problema d'audio: nella scena in cui Rose (Billie Piper) è in fuga dai manichini, si sentono improvvisamente dei suoni non appartenenti alla traccia audio del telefilm.

L'intromissione apparteneva al programma condotto da Graham Norton, Strictly Dance Fever, e a un certo punto è possibile udire anche la voce del presentatore inglese.



Tornando al presente, invece, nella giornata di ieri è stato organizzato un watchalong dell'episodio per celebrare i 15 anni dalla sua messa in onda, e Russell T. Davies ha partecipato al rewatch commentando il tutto su Twitter.



E, al momento esatto dell'epic fail del 2005, Davies ha interrotto il live tweeting ricondividendo un post promozionale della BBC con protagonista Graham Norton.

Il produttore ha poi twettato: "Questo era il punto in cui ci interruppe Graham Norton all'epoca. Ora ci ricidiamo su, ma ai tempi MORIMMO. MORIMMO. E ho passato l'intero episodio attendendo che accadesse di nuovo".



Ad ogni modo, il futuro di Doctor Who è stato poi decisamente roseo, dato che la serie è ormai alla sua dodicesima stagione, da poco terminata, e in attesa che inizino i lavori per la tredicesima.