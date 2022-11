Doctor Who: Disney triplicherà il budget della serie? I fan si dividono

La Disney distribuirà Doctor Who in tutto il mondo al di fuori del Regno Unito, la notizia è di qualche settimana fa ma adesso pare che l'influenza del colosso dell'intrattenimento sulla celebre serie fantascientifica britannica sarà molto importante, in quanto il budget stanziato per la produzione delle stagioni future dovrebbe essere triplicato.

Non solo lo stesso Dottore avrà un nuovo corpo (o due, visto quanto successo dopo l'ultima rigenerazione di Doctor Who), ma ci stiamo dirigendo verso una nuova età dell'oro per lo show, con l'ex showrunner Russell T. Davies che tornerà a occuparsi della serie per il suo 60° anniversario e oltre. Inoltre, ha alle spalle l'appoggio di un nuovo importante studio, poiché la Disney sta collaborando con la BBC per finanziare il periodo di permanenza di Ncuti Gatwa nel TARDIS.

Abbiamo già riportato che Disney+ avrà l'esclusiva per lo streaming internazionale di Doctor Who, ma un nuovo articolo sostiene di aver calcolato la portata dell'impatto della Casa di Topolino sulla produzione. Secondo Broadcast, Disney aumenterà il budget per episodio dello show dagli attuali 1-3 milioni di sterline a circa 10 milioni di sterline, ovvero più che triplicandolo e trasformando lo show in un gigante televisivo da 100 milioni sterline a stagione.

Ci si potrebbe aspettare che i fan siano felicissimi di questa notizia, ma ci sono molte reazioni contrastanti sui social.

A quanto pare, BBC avrà comunque l’ultima parola sul lato creativo, ma visto che accordi del genere vengono preparati con largo anticipo, non è così impensabile credere che la mano di Disney si veda già sulle ultime scelte narrative intraprese per il Quattordicesimo Dottore. Parliamo ovviamente del ritorno di David Tennant, colpo di scena intermedio rispetto al passaggio di testimone a Ncuti Gatwa. Proprio qualche giorno fa, fra le altre cose, abbiamo avuto modo di dare uno sguardo ravvicinato al costume del nuovo Doctor Who.