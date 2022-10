Doctor Who, ora Disney vuole un 'restyling hollywoodiano': franchise cinematografico?

Solo qualche giorno fa è arrivata alla notizia, destinata a fare storia, secondo cui la Disney ha acquistato i diritti di distribuzione a livello globale di Doctor Who. La produzione doveva restare in mano a BBC, ma ora pare che Disney avrà più voce in capitolo. E avrebbe intenzione di renderlo un "franchise hollywoodiano".

Era notizia di qualche giorno fa che Disney aveva acquistato Doctor Who per la distribuzione sul mercato globale. Ma fino ad allora, appunto, l’accordo suggeriva un controllo solo sul lato distributivo e non su quello produttivo. Ora un nuovo rapporto interno sostiene che Disney assumerà sempre più il controllo della serie anche a livello creativo e che sarebbe intenzionata a sfruttare fin da subito questo strumento per dare un nuovo volto allo show.

Un volto “hollywoodiano”, suggerisce il rapporto, che però fa mistero di cosa questo possa significare sul prossimo futuro. Si parla di un “restyling hollywoodiano” – queste le parole chiave – una nuova ristrutturazione d’ampio respiro che possa lanciare la proprietà, oltreché su piattaforma globale, forse anche sul grande schermo. O comunque con tutta una serie di spinoff e prequel come ormai Disney ci ha insegnato con Marvel e LucasFilm.

A quanto pare, BBC avrà comunque l’ultima parola sul lato creativo, ma visto che accordi del genere vengono preparati con largo anticipo, non è così impensabile credere che la mano di Disney si veda già sulle ultime scelte narrative intraprese per il Quattordicesimo Dottore. Parliamo ovviamente del ritorno di David Tennant, colpo di scena intermedio rispetto al passaggio di testimone a Ncuti Gatwa. Proprio oggi, fra le altre cose, abbiamo avuto modo di dare uno sguardo ravvicinato al costume del nuovo Doctor Who.

