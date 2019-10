Doctor Who: nella dodicesima stagione potrebbe esserci il ritorno di un villain

Nella dodicesima stagione di Doctor Who, Jodie Whittaker riprenderà il suo ruolo di Dottore nella longeva serie del piccolo schermo, cult per milioni di telespettatori in tutto il mondo. Lo showrunner Chris Chibnall ha promesso di adottare un approccio completamente nuovo con i nuovi episodi dello show prodotto da BBC.

La novità interessante potrebbe essere quella che riguarda il ritorno di una tipologia di villain iconica all'interno di Doctor Who.

Pare infatti che i Dalek stiano per tornare. Gli acerrimi nemici del Dottore sono stati avvistati al ponte sospeso Clifton di Bristol proprio questa settimana in mezzo a quella che sembrava essere una crew.



Pare che dei fan abbiano scoperto che il ponte è stato chiuso per lavori di manutenzione ma c'è chi sospetta che tutto ciò riguardi Doctor Who, dopo le foto dei Dalek diffuse online. Per il momento non esistono conferme né smentite ufficiali.

DigitalSpy avrebbe cercato conferme su queste speculazioni ma per il momento BBC non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.

Bisognerà quindi attendere la messa in onda della dodicesima stagione. Nell'ultimo periodo un attore ha difeso lo show dalle accuse di essere troppo politicamente corretto mentre il decimo Dottore dello show lo ritroveremo in una nuova serie a fumetti.

Doctor Who è una delle serie più longeve della tv, dato che va in onda - tra serie originaria, film tv e nuova serie - a partire dal 1963.